Doodstraf in India voor kindverkrachter

De Indiase regering heeft vandaag een wet aangenomen die de doodstraf mogelijk maakt voor wie schuldig bevonden wordt aan de verkrachting van een kind jonger dan twaalf jaar. De voorbije weken doken in India verschillende verhalen op van jonge meisjes die verkracht en vermoord werden.

In januari ging een schok door India toen bekend raakte dat in Kathua, in het door India bestuurde Kasjmir, een achtjarig meisje door een bende verkracht en nadien vermoord werd. De voorbije week raakten nog vier gelijkaardige zaken bekend.

Doodstraf

Het deed de roep om strengere maatregelen tegen seksueel geweld alleen maar toenemen. De regering heeft daarom onder leiding van premier Narendra Modi beslist om de doodstraf mogelijk te maken voor wie een kind jonger dan twaalf verkracht. Dat meldt de openbare omroep Doordarshan News.

Van zodra president Ram Nath Kovind de wet ondertekend heeft, heeft het parlement zes maanden de tijd om de wet aan te nemen.