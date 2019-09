Doodgeschoten man Zuidoost is oud-profvoetballer Maynard

De man die gisteravond is doodgeschoten Amsterdam is oud-profvoetballer Kelvin Maynard.

De 32-jarige Surinaams-Nederlandse voetballer speelde onder meer bij FC Volendam en FC Emmen. Dit seizoen speelde hij bij de amateurclub Alphense Boys.

Maynard werd woensdagavond beschoten toen hij in zijn auto door Zuidoost reed, dat is een wijk in Amsterdam. De wagen kwam tot stilstand tegen de voorgevel van brandweerkazerne Anton. Reanimatie mocht niet meer baten.

In Alphen zijn ze aangeslagen door de dood van Maynard. “Eén van de spelers belde me gisteravond op. ‘Trainer, ik heb slecht nieuws’, zei hij,” zegt trainer Hein van Heek van Alphense Boys. “Daarna ben ik gaan bellen met bestuursleden. Dit is echt als een bom ingeslagen.” Het team gaat vanavond niet trainen, maar komt wel bijeen om met elkaar te praten.

De politie is nog op zoek naar de daders. De twee verdachten vluchtten op een zwarte scooter met drie wielen.