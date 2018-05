'Doodgeschoten' journalist leeft nog

De Russische journalist Arkady Babchenko, die gisteren volgens berichten werd vermoord in de Oekraïense hoofdstad Kiev nadat hij zijn thuisland was ontvlucht, leeft nog. Hij geeft momenteel een persconferentie in Kiev, samen met het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdiensten.

Zijn echtgenote trof de 41-jarige Arkady Babchenko gisteren bloedend in zijn appartement aan, zo werd gemeld. De man overleed zogezegd in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

Babchenko verontschuldigde zich uitgebreid tegen al wie gechoqueerd was door zijn zogezegde dood, maar benadrukte dat het noodzakelijk was om hem te beschermen.

Twee maanden voorbereiding

Het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdiensten zei dat het land maanden geleden informatie had gekregen over moordplannen op Babchenko. De Russische geheime dienst zou opdracht hebben gegeven hem te vermoorden. Een Oekraïense huurmoordenaar zou 40.000 dollar gekregen hebben voor de moord. De man werd opgepakt. De operatie zou twee maanden lang voorbereid zijn.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, zei gisteren het “erg bedroevend” te vinden dat Rusland beschuldigd wordt van de moord.

Kritiek op Kremlin

Babchenko was een van Ruslands voornaamste oorlogscorrespondenten. Hij diende in het Russische leger tijdens de eerste Eerste Tsjetsjeense Oorlog en werd later journalist. Hij werkte als militair correspondent voor verscheidene Russische mediakanalen en publiceerde meerdere boeken over zijn ervaringen in de oorlog.

De journalist uitte zich de voorbije jaren als criticus van het Kremlin, kwam op voor de oppositie in 2012 en keurde de Russische acties in Syrië en de Krim af. In december 2016 schreef Babchenko een Facebookbericht over een gecrasht Tu-154-transportvliegtuig, dat in de Zwarte Zee belandde toen het een koor van het Rode Leger overbracht naar Syrië.