Donald Trump en Xi jinping zien voorlopig af van nieuwe invoerheffingen

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump hebben in Buenos Aires afgesproken om na 1 januari volgend jaar voorlopig geen nieuwe invoerheffingen in te voeren. Dat meldden Chinese staatsmedia en het nieuws wordt bevestigd door het Witte Huis.

Trump en Xi hielden gisteren een bilateraal werkdiner op de G20-top in de Argentijnse hoofdstad. De economisch adviseur van Trump, Larry Kudlow, zei na het diner al dat de ontmoeting "zeer goed" was verlopen. De ontmoeting tussen Xi en Trump duurde bijna 2,5 uur, wat langer was dan gepland.

Tijdje met elkaar overhoop

China en de VS liggen al een tijdje met elkaar overhoop, en lanceerden sinds enkele maanden invoertarieven op elkaars goederen. Het Witte Huis bevestigde zaterdagnacht dat de bestaande invoerheffingen van 10 procent op een deel van de Chinese import (zo'n 200 miljard dollar), niet zullen worden opgetrokken naar 25 procent, zoals Trump eerder had gedreigd. Ook komen er de volgende maanden geen nieuwe heffingen.

China zou volgens Washington akkoord zijn gegaan om "een substantieel, maar nog verder te bepalen aandeel van landbouw- energie-, industriële en andere producten uit de VS aan te kopen en zo het handelstekort te verkleinen", staat in het persbericht.

Binnen 90 dagen

Xi en Trump kwamen ook overeen om onmiddellijk gesprekken op te starten rond onder meer de bescherming van intellectuele eigendom, cyberdiefstal, niet-tarifaire handelsbelemmeringen,... ""Beide partijen kwamen overeen om dit binnen negentig dagen af te ronden. Als er aan het einde van deze periode geen akkoord is bereikt, zal de 10 procent heffing verhoogd worden tot 25 procent".