Dom van Berlijn dicht na schietincident

De Dom van Berlijn, één van de belangrijkste kerken in de Duitse hoofdstad, is afgesloten na een schietincident. Een agent heeft er op een man geschoten, zegt een woordvoerster van de politie.

De politie moest tussenkomen omdat de man amok maakte in de kerk. Een agent gebruikte zijn dienstwapen, waarop de herrieschopper gewond raakte aan het been.

Agent gewond

Volgens de eerste onbevestigde berichten zou ook een agent gewond geraakt zijn. Meer informatie kan de politie nog niet geven.

Op Twitter zijn intussen wel al video’s opgedoken van ooggetuigen. Daarop zijn agenten met machinegeweren te zien.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A