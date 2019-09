'Doe ons een plezier': Trump vroeg Oekraïne om onderzoek naar zoon Biden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski tijdens een telefoongesprek gevraagd te onderzoeken of voormalig vicepresident Joe Biden een einde liet maken aan een onderzoek naar een bedrijf waarvoor zijn zoon Hunter werkte. Dat blijkt uit een samenvatting van het telefoongesprek die het Witte Huis vandaag openbaar heeft gemaakt.

Het 30 minuten durende telefoongesprek vond plaats nadat Trump de opdracht had gegeven om 391,5 miljoen dollar steun aan Oekraïne te bevriezen. De VS geven militaire steun aan Oekraïne sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014. Het geld dat Trump on hold liet zetten was goedgekeurd door het Congres om Oekraïne te helpen bij de aanpak van Russische separatisten in het oostelijke deel van het land.

Problematisch

Problematisch is dat Trump tijdens de babbel een buitenlandse leider vroeg om een onderzoek in te stellen naar een politieke rivaal. Ook vroeg hij Zelenski om zich te buigen over het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Bovendien wilde Trump dat zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani zich met de zaak zou bemoeien.

'Doe ons een plezier'

Het gesprek vangt aan met bewieroking langs beide zijden. Vervolgens vraagt Trump Zelenski om “hem een plezier te doen” en de “hele situatie met Oekraïne te onderzoeken”. Daarbij verwijst hij naar CrowdStrike, het bedrijf dat werd aangesteld om de hack van de server van de Democraten te onderzoeken tijdens de verkiezingen van 2016. “Ik denk dat je een van je rijke mensen hebt... De server... ze zeggen dat hij in Oekraïne is.” Trump verwijst vervolgens naar het onderzoek van Robert Mueller: “die hele nonsens”, zoals hij het verwoordt. Hij zal zijn persoonlijke advocaat Rudi Giuliani en minister van Justitie William Barr contact laten opnemen met Oekraïne om de zaak uit te pluizen, zegt hij verder.

Zoon Biden

“Die andere zaak”, gaat Trump dan verder. “Er wordt veel gesproken over Bidens zoon, dat Biden de vervolging liet stoppen en veel mensen willen daar meer over weten, dus wat je ook kan doen met de openbare aanklager zou geweldig zijn”, gaat Trump verder. “Biden liep te pochen dat hij de vervolging liet stopzetten, dus als je dat kan bekijken... Het lijkt me vreselijk”, aldus de Amerikaanse president. Trump is ook erg lovend over de openbare aanklager die in Oekraïne werd afgezet omdat hij zelf beschuldigd werd van corruptie. De VS, maar ook onder andere Frankrijk, hadden daar destijds bij Oekraïne op aangedrongen.

Zelenski belooft hulp

Zelenski belooft om hem te helpen: “Aangezien we de absolute meerderheid hebben in ons parlement, zal de volgende openbare aanklager voor 100 procent mijn kandidaat zijn die wordt goedgekeurd door het parlement en die in september als openbare aanklager zal starten. Hij of zij zal de situatie onderzoeken”, antwoordt de Oekraïense president.