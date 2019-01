Suleyman Betelguiriev, de doder van Mikey Peeters, is in Grozny - hoofdstad van Tsjetsjenië - een heel nieuw leven begonnen. Hij is er getrouwd met de dochter van een hoge magistraat en samen hebben ze een zoontje. Volgens zijn vader is hij “nog altijd van plan zich aan te geven”. De familie van het slachtoffer lachte eens bitter bij zoveel cynisme. Toen de man excuses aanbood namens zijn zoon vloog vader Peeters recht. “Die zullen nóóit aanvaard worden!”