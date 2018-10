Dodentol Sulawesi loopt opnieuw op: 1.558

Het dodentol na de aardbevingen en daaropvolgende tsunami in Sulawesi is opnieuw opgelopen. In totaal zijn er al 1.558 doden geteld, laat de regering weten.

Toch vrezen de hulpdiensten dat er nog vele lichamen onder het puin liggen in Palu, de hoofdstad van de Indonesische provincie.

Daarnaast liggen er ook nog duizenden gewonden in ziekenhuizen in de omgeving. Die draaien nu op volledige capaciteit. Experts vrezen wel voor de uitbraak van infecties, aangezien er niet genoeg dokters en verplegend personeel zijn om verbanden te vervangen.

Stilaan komt ook de internationale hulpverlening op gang. Dat is niets te vroeg, want bijna 200.000 mensen hebben nood aan dringende humanitaire hulp. Wegen en huizen zijn vernield, waardoor sommige rampgebieden zeer moeilijk te bereiken zijn. De kans om nog levenden vanonder het puin te halen, wordt als nihil beschouwd.

