Dodentol na orkaan Kenneth in Mozambique loopt op tot 38

De doortocht van cycloon Kenneth in het noorden van Mozambique heeft intussen al aan 38 mensen het leven gekost. Dat melden de autoriteiten maandag. Er vielen ook 39 gewonden en bijna 35.000 huizen zijn vernietigd of beschadigd.

De vorige balans van het nationaal instituut voor het beheer van rampen (Ingc) had het nog over slechts 5 doden, in de provincie Cabo Delgado, aan de grens met Tanzania.

Orkaan Kenneth ging donderdag aan land in deze provincie met windstoten,van 300 km/u en met zeer zware regenbuien, en dat slechts zes weken na de verwoestende doortocht van cycloon Idai, in het zuiden van het land.

Idai trok medio maart door de op een na grootste stad van Beira (midden) en ging vervolgens verder richting Zimbabwe. Daarbij kwamen duizend mensen om het leven en bleven honderdduizenden daklozen achter in beide landen.

Na de doortocht van Kenneth waren er in de stad Pemba, de hoofdstad van de provincie Cabo Delgado, en in de omgeving maandag grote overstromingen veroorzaakt door de aanhoudende hevige regenval. Verschillende buurten van de stad, die 400.000 inwoners telt, stonden onder water.

De overstromingen compliceren de distributie van noodhulp.