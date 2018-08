Dodentol Genua blijft oplopen, nu al 43 dodelijke slachtoffers

Het aantal doden van de ramp in Genua is vandaag opgelopen tot 43. Deze middag is nog een gewonde bezweken aan zijn verwondingen. Deze voormiddag hadden de Italiaanse hulpdiensten nog vier slachtoffers gevonden onder het puin van de ingestorte brug.

Het gaat om een gezin; een man en vrouw en hun dochtertje van 9 jaar, volgens de Italiaanse pers. Hun wagen is in de loop van de nacht gevonden; verpletterd door een blok beton. En vanmorgen is nog het lichaam van een man van dertig van onder de brokstukken gehaald. Officieel zijn er nu geen vermisten meer.

Staatsbegrafenis

Vandaag staat alleszins in het teken van de staatsbegrafenis van verschillende slachtoffers, in aanwezigheid van de hoogste politieke verantwoordelijken van het land.

De familie van een deel van de slachtoffers koos voor een begrafenis in de private sfeer, omdat ze kwaad zijn op de autoriteiten die het ongeval hebben laten gebeuren. Gisteren werden al de eerste slachtoffers begraven.

