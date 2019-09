Dodentol Dorian op Bahama’s loopt op tot 20: orkaan zwelt weer aan tot categorie 3

Het dodental door orkaan Dorian op de Bahama’s is gestegen van 7 naar 20. Dat heeft de Bahamaanse minister van Gezondheidszorg Duane Sands bekendgemaakt. Op de Abaco-eilanden vielen 17 dodelijke slachtoffers, op het eiland Grand Bahama 3. Intussen is Dorian - die koers zet naar de Amerikaanse kust - weer aangezwollen tot een orkaan van categorie 3.

Dorian haalt momenteel windsnelheden tot 185 kilometer per uur, zo hebben de Amerikaanse weerdiensten gemeld. Rond 5 uur Belgische tijd bevond de orkaan zich op ongeveer 170 kilometer ten zuiden van Charleston en bewoog hij aan een snelheid van om en bij de 11 kilometer per uur.

Reddingsacties

Op de Bahama’s - waar zo’n 400.000 mensen wonen - zijn intussen zoek- en reddingsacties van start gegaan. Zeker 70.000 Bahamanen hebben meteen hulp nodig om te overleven. Dat zegt VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock, die naar de Bahama’s is afgereisd. De Verenigde Naties hebben 1 miljoen dollar uit het fonds voor noodhulp vrijgegeven voor de eerste hulp aan de slachtoffers, om hen snel te kunnen voorzien van schoon drinkwater, eten, medicijnen en onderdak.

De eilanden zijn voorlopig enkel bereikbaar per helikopter, aangezien de luchthavens onder water staan of beschadigd zijn. Ook de verbindingswegen op de eilanden zijn momenteel niet bruikbaar. Verschillende delen van de eilanden zijn daardoor nog steeds van de buitenwereld afgesneden en zitten zonder stroom.



De Bahama’s zijn een relatief welvarend land, maar gezien de omvang van de ramp - die bijna een vijfde van de bevolking heeft getroffen - is ook hulp uit het buitenland nodig. “We zitten middenin een van de grootste crises ooit in ons land en we verwachten dat nog meer mensen overlijden”, zegt premier Hubert Minnis.

Zwaarste orkaan sinds metingen

Orkaan Dorian bereikte zondag eerst de Abaco-eilanden in het noordoosten van de eilandenstaat. Dat ging gepaard met windsnelheden tot 300 kilometer per uur. Daarmee behoorde de orkaan tot de gevaarlijkste categorie 5. Dorian geldt intussen als de zwaarste orkaan die de Bahama’s sinds het begin van de metingen heeft getroffen en de op één na zwaarste in de Atlantische Oceaan.

Na de Abaco-eilanden trok het natuurgeweld verder naar het eiland Grand Bahama. Pas woensdag lokale tijd was Dorian volledig weggetrokken, waardoor de reddingsoperaties konden beginnen.