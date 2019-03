Dodentol Christchurch opgelopen tot 50

De dodentol van de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch is opgelopen van 49 naar 50 dodelijke slachtoffers. Dat maakt de politie in Nieuw-Zeeland zaterdag op een persconferentie bekend.

Bij het weghalen van de slachtoffers werd er nog een extra persoon geïdentificeerd en zo staat het aantal overledenen op 50 te staan. De politie laat weten dat er ook nog steeds 50 gewonden zijn. Daarvan liggen nog 36 personen in het ziekenhuis van Christchurch, twee zijn in kritieke toestand.

De aanslagen op de twee moskeeën werden uitgevoerd door de 28-jarige dader Brenton Harrison Tarrant. Die werkte naar alle waarschijnlijkheid alleen. De politie deelde mee dat de twee mensen die vrijdag kort na de schietpartij werden opgepakt niet betrokken zijn bij de aanslagen.

NZ Police Commissioner Mike Bush gives an update on the Christchurch victims, as the death toll rises to 50. pic.twitter.com/hVBDca9GAb