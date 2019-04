Dodentol aanslagen Sri Lanka loopt op tot 290 slachtoffers, lokale islamitische beweging zit achter aanslagen

Bij de aanslagen op paaszondag in Sri Lanka zijn 290 personen om het leven gekomen en 500 andere gewond geraakt. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de lokale politie maandag.

De aanslagen waren gericht tegen luxehotels en kerken waarin Pasen gevierd werd. Ze vonden plaats op verschillende plaatsen in Sri Lanka.

Een lokale islamistische beweging, de National Thowheeth Jama'ath (NTJ), zit achter de zelfmoordaanslagen. Dat heeft regeringswoordvoerder Rajitha Senaratne maandag verklaard.

Senaratne bevestigde op een persconferentie dat de politiediensten tien dagen geleden al een waarschuwing hadden verspreid dat de NTJ een aanval zou voorbereiden op kerken en de Indiase ambassade in Colombo. Volgens de woordvoerder werd de informatie niet gedeeld met premier Ranil Wickremesinghe of andere regeringsleden. "Indien we op voorhand informatie hadden gekregen, dan hadden we voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Over de NTJ is niet zoveel bekend. De groepering werd vorig jaar wel in verband gebracht met de vernieling van boeddhistische beelden. Volgens Senaratne onderzoeken de autoriteiten ook mogelijke banden van de NTJ met buitenlandse groepen. "We denken niet dat deze aanslagen enkel zijn uitgevoerd door een groep mensen uit dit land. Zonder een internationaal netwerk waren deze aanslagen nooit gelukt", meent de zegsman.

De politie arresteerde intussen 24 mensen in het kader van het onderzoek naar de aanslagen op drie luxehotels en drie kerken waar gelovigen Pasen aan het vieren waren. De aanslagen maakten al minstens 290 slachtoffers, onder wie minstens 35 buitenlanders. Onder de circa 450 gewonden zouden zich ook nog 19 buitenlanders bevinden. Onderzoekers bevestigden reeds dat de zes aanslagen werden uitgevoerd door zelfmoordterroristen. Nadien vonden ook nog twee andere explosies plaats, één in een hotel en één in een wijk in een voorstad van Colombo.