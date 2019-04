Dodentol aanslagen Sri Lanka loopt op tot 290 slachtoffers, 24 mensen gearresteerd

Bij de aanslagen op paaszondag in Sri Lanka zijn 290 personen om het leven gekomen en 500 andere gewond geraakt. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de lokale politie maandag.

De aanslagen waren gericht tegen luxehotels en kerken waarin Pasen gevierd werd. Ze vonden plaats op verschillende plaatsen in Sri Lanka.

Wie achter de aanslagen zit, is nog altijd niet duidelijk. Er zijn wel al 13 verdachten opgepakt.

De top van de politie in Sri Lanka had de geheime dienst tien dagen geleden al verwittigd dat een radicaal islamitische groep dreigde met aanslagen op kerken. Er wordt nu onderzocht of er iemand fouten gemaakt heeft, en of die groepering effectief achter de aanslagen van gisteren zit.