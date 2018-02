Dodentol aanslagen Mogadishu op 45

Bij twee aanslagen met bomauto's in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn gisteren minstens 45 mensen omgekomen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de hulpdiensten. De aanslagen waren gericht tegen het presidentieel paleis en een hotel. Terreurorganisatie al-Shabaab heeft de dubbele aanslag opgeëist.

De eerste explosie, gevolgd met enkele schoten uit vuurwapens, gebeurde aan een controlepost vlak bij Villa Somalia, een regeringsgebouw. “Ik kan bevestigen dat één van de aanvallen vlak bij het presidentieel paleis gebeurde”, zei Ibrahim Mohamed, officier bij de Somalische politie, gisteravond. “Een tweede voertuig met explosieven is tot ontploffing gebracht bij een hotel dat zopas de deuren heeft geopend."

Vlaming in Mogadishu

De Vlaming Ruben Fierens is momenteel in Mogadishu als medewerker voor de Verenigde Naties. Hij hoorde een luide knal. "Ik woon in een container en mag er niet uit momenteel", zei hij gisteravond aan VTM NIEUWS. "Ik ben verplicht binnen te blijven. De grootste dreiging was eigenlijk voorbij en het veiligheidsalarm was gisteren afgeblazen."

Fierens hoorde een luide knal. "De plaats waar één bom is ontploft, is hier drie kilometer vandaan", zegt hij. "De muren van de container bewogen, ik heb meteen gevoeld 'hier is iets gebeurd'. De aanslagen zijn niet tegen de VN gepleegd maar tegen de lokale autoriteiten", zegt hij nog.

Terreur zaaien

De Islamisten van al-Shabaab, die sterk gelieerd zijn aan de jihadisten van al Qaida en wel vaker gebruik maken van bomauto’s om terreur te zaaien, hebben de aanslagen opgeëist in een mededeling via internet. Hun bedoeling was om regeringsdiensten te treffen.