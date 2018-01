"Dodentol aanslag Kaboel hoger dan gedacht"

Volgens de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn er vier Afghanen en veertien buitenlanders omgekomen bij de aanval op het luxueuze Hotel Inter-Continental in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Terreurorganisatie Taliban heeft de aanval intussen opgeëist.

De politie kon 153 gasten, onder wie 41 buitenlanders redden. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bij de aanval achttien mensen omgekomen, onder wie vier Afghanen en veertien buitenlanders. Toch ligt het dodental volgens het lokale persagentschap ToloNews veel hoger. Zo vertelt een overlevende aan het persagentschap dat er zeker 43 burgerslachtoffers gevallen zijn. "Het dodentol ligt veel hoger dan de overheid laat uitschijnen", klinkt het.

Brand gesticht

Gisteravond rond 21 uur lokale tijd (17.30 uur Belgische tijd) drongen drie aanvallers het vijfsterrenhotel binnen. In het zes verdiepingen tellende gebouw was op dat moment een huwelijksfeest en een conferentie aan de gang. Afghaanse speciale eenheden kwamen ter plaatse en begonnen het gebouw verdieping per verdieping vrij te stellen. Tijdens de aanval zou ook vuur zijn uitgebroken in een deel van het hotel, zo bevestigden het ministerie en de politie. De daders zouden op hun weg door de keuken daar brand hebben gesticht.

Geen Belgen

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken zei gisteravond geen weet te hebben van Belgen in het hotel. De ambassade in het Pakistaanse Islamabad volgt de situatie wel op, luidde het.

Eerder al doelwit

Het Inter-Continental Hotel, dat op een heuvel ligt ten westen van Kaboel, was in 2011 ook al het doelwit van een vijf uur durende aanval. Talibanstrijders drongen er op 28 juni het hotel binnen met machinegeweren en bommen. Er vielen minstens 21 doden, onder wie ook de negen aanvallers.