Dodental ongeval Peru stijgt naar 51

Bij het ongeval dinsdag in Peru waarbij een bus in een ravijn stortte, zijn in totaal 51 mensen omgekomen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid gisteren. Het wordt nog steeds niet uitgesloten dat er nog meer slachtoffers zijn, aangezien het niet duidelijk is hoeveel mensen precies aan boord waren. Reddingswerkers blijven in het wrak zoeken naar lichamen.

Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend in Pasamayo in de provincie Huaral, op zo'n 45 kilometer ten noorden van Lima. De bus was op weg naar de hoofdstad vanuit de stad Huacho en reed op de Pan-Amerikaanse weg, op een stuk dat bekend staat als "de bocht van de duivel", toen hij tegen een vrachtwagen botste en in het ravijn stortte.

Te snel gereden

Volgens minister van Transport Bruno Giuffra zouden zowel de bus- als de vrachtwagenchauffeur te snel hebben gereden. Dat zou blijken uit de gegevens van de gps'en, zo zei hij eerder op Twitter.

Hoeveel inzittenden er op de bus waren, is nog steeds niet geheel duidelijk. Ondertussen werden al 51 lichamen worden geborgen, terwijl het ministerie van Volksgezondheid eerder al meldde dat zes gewonden met een helikopter werden afgevoerd naar het ziekenhuis in Callao. Volgens de politie kan de balans nog verder oplopen, aangezien de zoekactie voorlopig is gestaakt wegens het donker.