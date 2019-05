“Dodenschip” naar Venetië versleept voor tentoonstelling

De overblijfselen van een migrantenschip dat vier jaar geleden is gezonken voor de kust van Libië is naar Venetië versleept voor een tentoonstelling. Het schip zakte in 2015 naar de zeebodem met honderden vluchtelingen aan boord.

Italië besloot het wrak nadien boven te halen om de slachtoffers te kunnen identificeren. De berging van het schip duurde bijna een jaar en kostte het land 9,5 miljoen euro.

Reddingswerkers hebben er twaalf dagen over gedaan om alle lichamen uit het wrak te halen. De vissersboot is nu dus naar Venetië gebracht voor een tentoonstelling van kunstenaar Christoph Buchel. De tentoonstelling maakt deel uit van de 58ste Biënnale van Venetië.