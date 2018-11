Dodelijkste bosbranden in Californië: zeker 31 doden

De zware bosbranden in Californië hebben al aan 31 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een nieuwe balans die de lokale autoriteiten hebben meegedeeld. Vooral in het noordelijke plaatsje Paradise vielen veel slachtoffers: daar werden de voorbije uren nog eens zes lijken aangetroffen, zegt sheriff Kory Honea. En het aantal slachtoffers dreigt nog op te lopen: meer dan 228 mensen zijn als vermist opgegeven.

In Paradise, in de buurt van Sacramento, zijn er 29 doden gevallen. In het zuidelijker gelegen Malibu werden twee mensen verkoold in hun wagen aangetroffen.

Volgens sheriff Honea gaat het om de dodelijkste bosbranden in Californië sinds 1933. Toen stierven 29 Amerikanen bij de "Griffith Park Fire" in de buurt van Los Angeles.

250.000 verlaten huis

Meer dan 6.700 gebouwen zijn nu vernield en ruim 250.000 mensen hebben hun huis al moeten verlaten. Het stadje Paradise is bijna volledig van de kaart geveegd. Daar zijn ook de meeste mensen vermist, al vermoeden de autoriteiten wel dat een aantal van hen zich toch in veiligheid heeft kunnen brengen. De registratie wordt echter bemoeilijkt door de vernielde infrastructuur.

Ruim 8.000 brandweerlui staan in voor de bluswerkzaamheden. Zij hebben de brandhaarden nog lang niet onder controle, terwijl wordt verwacht dat de wind weer zal aanwakkeren. Californië is beducht voor de "Santa Ana", dat zijn hete winden die uit het binnenland komen. De autoriteiten houden er rekening mee dat er nog minstens drie weken zal moeten geblust worden.

Over de oorzaak voor de Camp Fire, de dodelijkste brand in het noorden van Californië, bestaat nog onduidelijkheid. Volgens de krant Sacramento Bee zou er een elektriciteitspanne geweest zijn op de plaats waar het vuur ontstond.

De autoriteiten waarschuwden dat branden zich nu sneller verspreiden dan in het verleden. "Tien of twintig jaar geleden kon je bij een natuurbrand in je huis blijven. Maar nu moet je absoluut luisteren naar een bevel tot evacuatie", verklaarde de baas van de brandweer van Ventura, Mark Lawrenson.

"Nieuwe abnormaal"

De gouverneur van Californië, Jerry Brown, schetste een nog somberder beeld. "Dit is niet het nieuwe normaal; dit is het nieuwe abnormaal. En dat gaat zich in de toekomst nog meer laten zien, zeker de volgende tien à twintig jaar." Hij wees op de toenemende droogte en de alsmaar warmere temperaturen in Californië. "Al die zaken zullen erger worden." De verwijten van president Trump dat Californië zijn bosbeheer "mismeestert", wees Brown af.