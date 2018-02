Dodelijkste 48 uur in Syrië in 5 jaar tijd

De afgelopen 48 uur waren de dodelijkste in Syrië in vijf jaar tijd. Sinds zondagavond zijn er in Oost-Ghouta al zeker 250 doden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van een Syrische mensenrechtenorganisatie.

Eerder was er al sprake van meer dan 100 doden. Er zijn ook zeker 850 mensen gewond geraakt. Oost-Ghouta ligt ten oosten van Damascus, en is één van de laatste bolwerken van de rebellen. Daarom voeren de troepen van president Assad er geregeld aanvallen op uit.

Ongeveer 400.000 burgers zijn daar vanwege de blokkade bijna volledig afgesloten van de buitenwereld. Hulpverleners spreken van een dramatische humanitaire situatie. Het ontbreekt aan voedsel en medische voorzieningen.

Sterven onder puin

"Onze ziekenhuizen liggen vol gewonden en verdovingsmiddelen en andere belangrijke geneesmiddelen raken op", zegt een arts aan het Duitse persagentschap dpa. Volgens hem wordt er vanuit vliegtuigen op alles geschoten dat maar beweegt. Omdat ook ziekenwagens en reddingsdiensten niet gespaard worden, sterven gewonden in de straten en onder het puin.

De Verenigde Naties riepen intussen op om de bombardementen onmiddellijk te stoppen. "De humanitaire situatie van burgers in Oost-Ghouta is volledig uit de hand gelopen", zegt Panos Moumtzis, VN-coördinator voor humanitaire hulp in Syrië. "Er moet onmiddellijk een einde gesteld worden aan dit dwaze menselijke lijden."