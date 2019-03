Dodelijke schietpartij in Utrecht: dit weten we nu

Bij een schietpartij zijn op het 24 Oktoberplein in Utrecht drie doden en vijf gewonden gevallen. Dat heeft de Utrechtse politie gezegd. Er is sprake van zeker één dader die nog op de vlucht is, mogelijk meerdere. De Nederlandse politie verspreidde het signalement van de 37-jarige Gökman Tanis, die mogelijk betrokken is bij de zaak.

Rond 10.45 uur opende een schutter het vuur op een tram in Utrecht. Er heerste lang veel onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Premier Mark Rutte sprak tijdens een korte persconferentie over "mogelijk doden", maar van Zanen had het kort daarna over drie doden en negen gewonden. Dat deelde hij mee in een video, verspreid op de sociale media. De politie stelde het aantal gewonden namiddag bij naar vijf.

Zeker één dader kon vluchten, "mogelijk in een auto". Het zou gaan om een rode Renault Clio. Volgens de politie is er voor de schietpartij zo'n model buitgemaakt bij een carjacking. De wagen is later enkele kilometer verder aangetroffen.

Foto verspreid

De politie is op zoek naar de 37-jarige Gökmen Tanis, die geboren is in Turkije. "Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070", klinkt het advies. De autoriteiten houden rekening met een mogelijk terroristisch motief. Over de mogelijke dader doen heel wat geruchten de ronde. Zo bericht Algemeen Dagblad dat de man eerder deze maand nog voor de rechter moest verschijnen in een verkrachtingszaak.

Volgens de openbare omroep NOS viel de politie al op enkele plaatsen in de stad binnen en zouden op sommige locaties arrestaties zijn gebeurd.

Dreigingsniveau 5

Het dreigingsniveau is voor de hele provincie Utrecht opgetrokken naar niveau 5, het hoogst mogelijke niveau van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die duurt tot minstens 18 uur. In de rest van het land is niveau 4 van kracht. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor een terreuraanslag.

Aan de inwoners in Utrecht wordt gevraagd om binnen te blijven. De plaats van het incident, in wijk de Kanaleneiland, is in een wijde omgeving afgezet en het tramverkeer in de Nederlandse stad werd stilgelegd.

Aan de grens met Duitsland vinden controles plaats. Zo houdt de politie naderende voertuigen in het oog en haalt ze verdachte voertuigen uit het verkeer.

Onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) komt maandag om 17 uur het crisisoverleg opnieuw bijeen. Iedereen die meer informatie kan bezorgen over de zaak krijgt van de Utrechtse politie de vraag zich te melden op de opsporingslijn, op het nummer 0800-6070