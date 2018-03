Dodelijk slachtoffer is man (39) uit Herent

Het dodelijke slachtoffer van het busongeval de A3 in Frankfurt is een man van 39 jaar uit het Vlaams-Brabantse Herent. Op vraag van de familie geeft VTM NIEUWS geen naam of foto van de man.

Vannacht kwam een bus van het Belgische bedrijf Linden Cars uit Rotselaar tot botsing met een vrachtwagen. Daarbij kwam de buschauffeur om het leven en raakten 22 mensen gewond, onder wie vijf zwaargewond.

Volgens de politie merkte de chauffeur een traagrijdende vrachtwagen te laat op. Een Vlaamse man die het ongeval heeft overleefd vertelde aan het Duitse Focus Online dat de gordels in de bus meer dodelijke slachtoffers hebben voorkomen.

