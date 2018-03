"Dode" man moet bewijzen dat hij leeft

Een Roemeense man die was doodverklaard en naar de rechtbank stapte om het tegendeel te bewijzen, kreeg te horen dat zijn klacht werd afgewezen. Hij diende zijn aanvraag te laat in volgens de rechter. De man moet nu opnieuw naar de rechter trekken met het nodige papierwerk om alsnog te bewijzen dat hij in leven is. Tot dan blijft hij volgens het bevolkingsregister 'overleden'.

Reliu was in het begin van de jaren 90 naar Turkije getrokken om er te werken. In januari kwam hij naar zijn geboorteland terug. Daar kreeg hij van de overheid te horen dat hij door zijn familie als overleden was opgegeven, omdat zij al jaren niets meer van hem hadden gehoord.

Geen uitkering of job

Momenteel is Reliu nog in leven, maar de wet ziet dat anders. Als dode is het niet gemakkelijk om arbeid te leveren (behalve in het zwart) of om een uitkering te ontvangen. Zijn familie kan hem niet helpen: die is op haar beurt naar het buitenland getrokken.

Rechter overtuigen

De levende dode overleeft momenteel met behulp van de buren. Reliu wil nu opnieuw naar de rechter trekken om hem, met behulp van de juiste documenten, ervan te overtuigen dat hij de voorbije jaren zonder onderbreking in leven is geweest.