'Dode' gevangene ontwaakt in mortuarium

In het noorden van Spanje is een gevangene wakker geworden in een ziekenhuismortuarium nadat hij door drie dokters dood verklaard was. "De dokters kunnen dit mirakel niet verklaren", zegt de vader van de man.

Het gaat om Gonzalo Montoya Jiménez, een gevangene uit een gevangenis in de regio Asturië. Hij ‘stierf’ in de gevangenis en zijn dood werd door drie ervaren dokters bevestigd. Zijn lichaam werd daarna overgebracht naar het Medische Centrum van Oviedo, de hoofdstad van de regio.

Een paar uur voor de lijkschouwing ontwaakte hij plots. Volgens zijn familie waren er al markeringen aangebracht op zijn lichaam en was hij dus klaar voor de autopsie.

“Ik weet niet hoe het mogelijk is, maar het is een mirakel: hij ademde plots weer”, zegt zijn vader José Montoya. “Hij ligt nu op intensieve zorgen en is stabiel. Het is nog maar een jonge kerel van 29 en vader. Hij moet nog maar heel even in de gevangenis blijven. De dokters kunnen dit mirakel niet verklaren. Ze zeiden dat hij dood was.”

Vermoedelijk gaat het om een geval van katalepsie. Dat is een toestand waarbij de vitale functies van het menselijk lichaam vertragen tot een niveau waarop ze bijna onwaarneembaar zijn. Dat vermoeden twee ziekenhuisbronnen in lokale media, maar is nog niet officieel bevestigd.