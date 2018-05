Dode en twee gewonden na mesaanval op trein in Duitsland

Bij een incident in een trein in het Duitse station Flensburg zijn een dode en twee gewonden gevallen. De omstandigheden zijn nog onduidelijk.

Het incident deed zich voor in een trein die vanuit Keulen over Hamburg verder naar het noorden reed, meldde het boulevardblad Bild op gezag van een woordvoerder van de Bundespolizei. In wagon 10 van IC 2406 heeft een man na een ruzie iemand met een mes aangevallen. De aangevallen persoon raakte zwaargewond.

Nog volgens Bild werd tegen 19.00 uur de politie gealarmeerd. Toen de trein om 19.06 uur in Flensburg binnenliep, kwamen er volgens onbevestigde berichten twee politieagenten aan. De aanvaller zou dan een agente hebben aangevallen en verwond, een collega heeft de man daarop neergeschoten.

De trein staat nog steeds in Flensburg. Het treinverkeer is onderbroken, politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig, aldus de krant. Eveneens op gezag van dezelfde politiedienst meldde de Flensburger Tageszeitung dat iemand is gedood en dat twee mensen zwaargewond zijn geraakt. Het station is in een wijde omgeving afgesloten. Over de messentrekker is nog niets bekend.