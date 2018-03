Dode en gewonden bij schietpartij Alabama

In Amerika is bij een "onopzettelijke schietpartij" in een school in de staat Alabama een zeventienjarige om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Dat berichten media in de VS.

Het voorval deed zich gisterennamiddag voor aan de Huffman High School in Birmingham. De precieze omstandigheden van deze "onopzettelijke schietpartij" zijn onduidelijk.

Kortgeleden was er nog het bloedbad aan de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland waarbij zeventien doden vielen. Een negentienjarige ex-leerling schoot er op Valentijnsdag veertien jongeren en drie volwassenen dood.

Foto: Google Maps