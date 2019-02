Dode en gewonden bij lawine in de Franse Alpen

Bij een lawine in de Franse Alpen is zaterdag een dode gevallen en zijn twee mensen licht gewond geraakt, zo is uit gelijkluidende bronnen vernomen.

Ter hoogte van het skistation Val Cenis in de Savoie kwam even na 15.00 uur buiten de piste een enorme sneeuwmassa in beweging. Die nam een tiental skiërs, die zich op 2.300 meter hoogte in groepen voortbewogen, met zich mee, zij raakten onder de sneeuw bedolven.

Meteen kwam een reddingsoperatie op gang. Voor één iemand kon hulp niet meer baten, twee mensen liepen lichte verwondingen op. De andere skiërs bleven ongedeerd.

De identiteit van de slachtoffers is onbekend. In het gebied is sinds donderdag een lawinewaarschuwing van kracht.