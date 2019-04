Dode en drie gewonden bij schietpartij aan discotheek in Melbourne

In Melbourne zijn bij een schietpartij aan een discotheek in de nacht van zaterdag op zondag een dode en drie gewonden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe slachtofferbalans. Eerder was melding gemaakt van vier gewonden.

Rond 3.20 uur 's nachts (19.20 uur Belgische tijd) vuurde een onbekende vanuit een gestolen sportwagen enkele schoten af op een groep mensen aan de nachtclub Love Machine in de binnenwijk Prahran. Een van de personen die door de kogels werd geraakt is de 37-jarige portier van de club. Hij bezweek later aan zijn verwondingen. Drie andere gewonden liggen nog in het ziekenhuis.

De omgeving werd intussen afgezet en de politie is naarstig op zoek naar sporen en naar de dader. Het gestolen voertuig dat bij de feiten werd gebruikt is inmiddels in het noorden van de Australische stad uitgebrand teruggevonden, meldt de krant The Age.

Over het motief voor de schietpartij bestaat nog geen duidelijkheid, maar de speurders beschikken over aanwijzingen dat de eigenaar van de discotheek mogelijk werd afgeperst door een criminele motorbende.