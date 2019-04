Dode bij schietpartij in synagoge in San Diego

Bij een schietpartij in een synagoge in de buurt van San Diego, in de Amerikaanse deelstaat Californië, zijn een dode en drie gewonden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. De rabbi van de synagoge zou een van de gewonden zijn. Hij kreeg een kogel in de hand.

De politie heeft een verdachte opgepakt en houdt een persconferentie over de schietpartij in het joodse gebedshuis Chabad in Poway. De oproep voor de schietpartij kwam bij de politie binnen rond 11.30 uur zaterdag plaatselijke tijd (20.30 uur Belgische tijd).

Volgens de burgemeester werd inmiddels politieversterking voorzien rond andere religieuze plaatsen in Poway. Het incident van zaterdag valt samen met de laatste dag van Pesach, het joods voorjaarsfeest waarmee de Exodus uit Egypte wordt herdacht.

Bij een schietpartij in de synagoge van Pittsburgh in de deelstaat Pennsylvania werden op 27 oktober nog elf personen gedood.