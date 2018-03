Dode bij protest aan Gazastrook

In het zuiden van de Gazastrook is vanochtend een Palestijn gedood door Israëlisch artelliegeschut. Dat melden bronnen binnen de Palestijnse gezondheidsdiensten en burgers. Het Israëlische leger meldde dan weer dat het deze nacht het vuur opende op twee verdachten die zich in de buurt van een veiligheidshek bevonden. Het leger is voorbereid op meer geweld tijdens de protestmars richting Israël.

De aanval op de Palestijn met een tank gebeurde in de buurt van de stad Khan Yunis. Het slachtoffer zou een landbouwer zijn die peterselie aan het oogsten was in een veld. Er raakte ook één persoon gewond, aldus BBC.

Protestmars

Vandaag worden duizenden Palestijnen op de Gazastrook verwacht voor een grote protestmars richting de Israëlische grens. Op 30 maart, de ‘Dag van het Land’, manifesteren ze elk jaar tegen de Israëlische onteigening van Arabische grond. Ze herdenken dat Israëlische politieagenten op 30 maart 1976 zes Arabieren doodschoten die tegen de onteigening van hun grond door Israël geprotesteerd hadden.

De bedoeling is dat het protest verschillende weken aanhoudt, met de ‘Grote Mars van de Terugkeer’ op 15 mei als het hoogtepunt. Dan verhuizen de Verenigde Staten hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. De dag is ook de verjaardag van het begin van de Palestijnse exodus in 1948.

Nog geweld verwacht

Het Israëlische leger liet eerder deze week al weten voorbereid te zijn op nieuw geweld door de protesten, en geeft de toestemming om het vuur te openen op Palestijnen die zich op een bedreigende manier te dicht bij de grens wagen.