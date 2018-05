Dode bij explosie in ziekenhuis Californië

In de Amerikaanse staat Californië is een vrouw om het leven gekomen bij een ontploffing in een ziekenhuis. Drie anderen raakten gewond. Het gaat om een ziekenhuis in Los Angeles, in de wijk Aliso Viejo.

Bij de ontploffing kwam een vrouw om het leven. Over haar identiteit is nog niets bekend. Drie anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in kritieke toestand.

Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of kwaad opzet gaat, maar volgens bronnen dicht bij het onderzoek gaat het om een criminele daad. De explosie zou veroorzaakt zijn door een pakket dat bij het gebouw werd afgeleverd.

Het gebouw is zwaar beschadigd. Ramen en muren zijn omvergeblazen door de explosie.