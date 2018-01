Dode bij explosie in Stockholm

Bij een ontploffing nabij een metrostation in Stockholm is een dode gevallen en ook één lichtgewonde. Dat meldt Aftonbladet en wordt ook bevestigd door de politie. Volgens de Zweedse krant is er een handgranaat ontploft.

De ontploffing deed zich voor rond 11 uur 's ochtends. Volgens getuigen raapte een man een voorwerp van de grond, dat vervolgens ontplofte, aldus politiewoordvoerder Sven-Erik Olsson. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. Een 45-jarige vrouw die hem vergezelde, liep lichte verwondingen op aan het gezicht.

Geen terreur

De politie zette het gebied rond de ingang van het metrostation Varby Gard af en ook het station zelf werd gesloten opdat de ontmijners de omgeving konden doorzoeken. Daar zou niets gevonden zijn.

Volgens de tabloids Aftonbladet en Expressen werd de explosie vermoedelijk veroorzaakt door een handgranaat. "Het is nog te vroeg om dit te zeggen. De experts zijn nog altijd aan het werk. Niets wijst erop dat het koppel werd geviseerd", zegt de woordvoerder. Nog volgens Olsson wijst niets op een terreurdaad. Wel werd een onderzoek geopend voor poging tot doodslag.