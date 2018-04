Dode bij brand in Trump Tower

In de New Yorkse wijk Manhattan is gisterenavond een brand uitgebroken in de Trump Tower. Daarbij viel één dode, zo meldt de brandweer. Daarnaast raakten vier brandweermannen gewond. De omgeving rond de 202,5 meter hoge en 58 verdiepingen tellende wolkenkrabber werd volledig afgezet.

De brand brak uit in een appartement op de vijftigste verdieping van het gebouw. Op beelden die de brandweer deelde op Twitter, is te zien hoe vlammen en rook uit de ramen komen. Aanvankelijk meldde de brandweer één zwaargewonde, maar ondertussen is die overleden. Volgens de politie van New York gaat het om een 67-jarige man. Daarnaast liepen ook vier brandweerlui "niet-levensbedreigende" verwondingen op.

Brand onder controle

De Trump Tower werd begin jaren 80 gebouwd door vastgoedmagnaat en huidig Amerikaans president Donald Trump. Die liet rond 18.40 uur lokale tijd al weten dat het vuur geblust is. "De brandweermannen (en vrouwen) hebben fantastisch werk geleverd. BEDANKT!", luidde het.

Brandweercommandant Daniel Nigro sprak dat om 20 uur echter tegen. "De brand wordt nog altijd niet onder controle beschouwd", zei hij.

Intussen bevestigde de brandweer wel dat alles onder controle is.

200 hulpverleners

In totaal werden gisteren ruim 200 hulpverleners ter plekke gestuurd, zo zei Nigro. "Brandweermannen drongen het appartement heroïsch binnen en vonden één bewoner in kritieke toestand". Die overleed later in het ziekenhuis. Volgens Nigro was het "een erg moeilijk vuur" om te bestrijden. "Het appartement is vrij groot en vijftig verdiepingen in de lucht. In de rest van het gebouw hing een grote hoeveelheid rook", zei hij. "We moesten veel verdiepingen en trappenhallen onderzoeken."

Niet eerste brand

De Trump Tower bevat een winkelcomplex, kantoorruimtes en woningen. Donald Trump heeft er zelf een penthouse en ook het hoofdkwartier van de Trump Organization is er gevestigd. In januari moest de New Yorkse brandweer ook al eens uitrukken voor een kleine brand in de wolkenkrabber. Volgens Nigro was geen enkele Trump zaterdag aanwezig in het gebouw.