Dode bij botsing tussen tram en mobilhome in Utrecht

In Utrecht, in Nederland, is een persoon om het leven gekomen bij een zware botsing tussen een tram en een mobilhome. Twee anderen raakten zwaargewond. Het zou gaan om een mobilhome met een Belgische nummerplaat.

De bestuurder van de mobilhome wilde afslaan en werd op dat moment gegrepen door de tram die kwam aanrijden. Door de klap werd de volledige voorkant van het voertuig eraf geslagen.

De bestuurder was op slag dood, een vrouw en kind werden uit de mobilhome geslingerd en zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de tram zaten zo een twintig passagiers.