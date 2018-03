Dode bij autobom in Egypte

In Alexandrië, in Egypte, is een autobom ontploft. Dat melden verschillende internationale media en is ook te zien op foto's die verspreid worden op sociale media. Een hoge Egyptische officier overleefde de bomaanslag op zijn konvooi. Eén politieagent kwam om het leven bij de explosie.

De explosie vond plaats in de buurt van het Tolip Hotel in Stanley, een regio in de stad. De bomaanslag was tegen een konvooi van de veiligheidschef van de stad gericht, zei de veiligheidsbron, die anoniem wou blijven. Bij de aanslag vielen ook gewonden.

De aanslag in de stad Alexandrië aan de Middellandse Zee komt twee dagen voor de Egyptische verkiezingen, die president Abdel-Fattah al-Sissi zo goed als zeker zal winnen. Vier politieagenten raakten gewond bij de explosie van de bom, die onder een geparkeerde auto was geplaatst, voegde het ministerie er in een mededeling aan toe.

Twee doden De veiligheidschef van de stad, majoor-generaal Mostafa al-Namr, bleef ongedeerd, meldde de staatskrant Al-Ahram. Aanvankelijk had een veiligheidsbron gezegd dat een bomauto bij een hotel was ontploft en dat twee mensen gedood waren.

Niemand stelde zich tot dusver verantwoordelijk voor de aanslag. Egypte kampt met een golf van dodelijke aanslagen sinds het leger in 2013 de democratisch verkozen maar islamistische president Mohammad Morsi afzette. De terreurmilitie IS (Islamitische Staat) heeft de meeste van de aanslagen opgeëist.

Foto: Dalia