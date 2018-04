Dochter Skripal: "ik word elke dag beter"

"Iets meer dan een week geleden ben ik weer wakker geworden en ik ben blij te kunnen zeggen dat ik elke dag beter word." Dat zegt de 33-jarige Joelia Skripal, dochter van de vroegere Russische dubbelspion Sergej, in een door Scotland Yard verspreide mededeling.

Het is de eerste keer dat Joelia Skripal van zich laat horen na haar vergiftiging. Ze dankt de vele mensen die bijdragen aan haar genezing en ze bedankt iedereen ook voor de vele steunboodschappen.

Privacy

Joelia Skripal en haar vader werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen in het Britse Salisbury. Al snel werd duidelijk dat ze het slachtoffer geworden waren van een gifaanval. De Britten schreven die aanval toe aan de Russen, maar Moskou ontkent dat het achter de vergiftiging zit.

"Ik ben er zeker van dat jullie begrijpen dat het hele verhaal redelijk desoriënterend is, en ik hoop dat jullie mijn privacy en die van mijn familie zullen respecteren tijdens mijn herstel", schrijft ze nog. In de mededeling zegt de vrouw niets over wie achter de aanval zit.

Diplomatieke rel

In een laatste update van het ziekenhuis werd de toestand van Sergej Skripal omschreven als "kritiek maar stabiel". De vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter, leidde de afgelopen weken tot een zware diplomatieke crisis tussen Rusland en het westen.

