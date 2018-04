"Dochter ex-spion uit het ziekenhuis"

Joelia Skripal, dochter van de voormalige Russische ex-spion Sergej Skripal, is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat zeggen de Britse zenders Sky News en BBC. Joelia werd samen met haar vader op 4 maart vergiftigd in het Engelse Salisbury.

Sky News schrijft dat ze van “bronnen” vernomen hebben dat de dochter van de ex-spion het ziekenhuis gisteren al kon verlaten, maar kreeg die informatie niet bevestigd door officiële instanties. Ook de BBC verneemt dat de 33-jarige vrouw ontslagen werd uit het ziekenhuis.

Wellicht komt er vandaag een verklaring van de artsen. Ook de 66-jarige Sergej Skripal is aan de beterhand en bevindt zich niet langer in een kritieke toestand.

Vergiftigd met zenuwgif

De dochter van de voormalige Russische ex-spion lag sinds begin maart in het ziekenhuis, nadat ze samen met haar vader bewusteloos was aangetroffen op een bankje in Salisbury. Ze werden vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif van Russische oorsprong.

Na de vergiftiging legde de Britse regering de schuld voor de aanval bij Moskou. Daarop beslisten bijna dertig landen, waaronder ook België, om alles samen meer dan 140 Russische diplomaten het land uit te zetten. In een tegenzet stuurt Rusland, dat zijn betrokkenheid ontkent, evenveel diplomaten terug naar hun land.

