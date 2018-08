DNA-match in onderzoek naar dood Nicky Verstappen (11)

In Nederland is er na twintig jaar een doorbraak in het onderzoek naar de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen. De jongen werd dood teruggevonden in de buurt van een zomerkamp, maar de dader kon niet geïdentificeerd worden. Dat is nu wel gelukt, na een immens DNA-verwantschapsonderzoek.

"Er is een één op één match tussen de verdachte sporen en het DNA van een 55-jarige man. Hij is officieel aangemerkt als verdachte. We weten wie hij is, maar niet waar hij is", zegt het Nederlandse Openbaar Ministerie.

Spoorloos

Het gaat om een 55-jarige man, die op het moment van de moord in Simpelveld woonde. "Het wijst erop dat de man voorbereidingen heeft getroffen om lange tijd onvindbaar te zijn. Daarom doen we een oproep aan het publiek."

“In oktober 2017 is hij naar het buitenland vertrokken en sinds april 2018 ontbreekt elk spoor." De laatst bekende verblijfplaats van de man is een chalet in de Franse Vogezen. De politie gaat er wel van uit dat hij nog in leven is. “Alle onderzoeksdaden zijn erop gericht om de man te vinden en op te sporen."

DNA-onderzoek

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide, een natuurgebied in de zuidoostelijke gemeente Brunssum in Nederlands Limburg. De volgende avond werd zijn lichaam vlak bij het kamp gevonden.

Begin dit jaar kregen meer dan 21.000 mannen tussen 18 en 75 jaar een uitnodiging om DNA af te staan. Dat werd gezien als “de ultieme kans” om de moord op te helderen. Meer dan 15.000 mannen gingen uiteindelijk in op de oproep.

De politie hoopte een DNA-familieprofiel te krijgen, als in het onderzoek bijvoorbeeld een broer, oom of neef in beeld komt. Via hen zou mogelijk de man kunnen worden getraceerd wiens DNA op het lichaam van de jongen werd gevonden.