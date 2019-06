Dit zijn laatste beelden van vermiste Belg Theo (18)

De Australische politie heeft haar zoektocht voortgezet naar de Belg Theo Hayez (18), die sinds eind mei vermist is in Byron Bay. Matthew Kehoe, de hoofdinspecteur die belast is met de zaak, doet een oproep om getuigen te vinden. "We geloven dat iemand Theo moet gezien hebben nadat hij de nachtclub verliet", klinkt het. Op de Facebookpagina van de politie van New South Wales zijn bewakingsbeelden vrijgegeven van de avond waarop hij verdween.

De oproep is gericht aan iedereen die informatie heeft of beelden uit de omliggende straten van bijvoorbeeld een dashcam. "We hebben voldoende middelen om vandaag nog in het bos in het oosten en in het noordoosten van de stad te zoeken", verzekert de hoofdinspecteur. Alle informatie is relevant in deze onrustwekkende verdwijning.

(Lees verder onder de video)

31 mei

De hoofdinspecteur zegt dat Theo Hayez sinds zijn verdwijning geen enkele financiële transactie of activiteit heeft verricht. Ook zijn telefoon lijkt niet meer actief te zijn.

De jongeman werd het laatst gezien op 31 mei, toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet. In de vroege uurtjes van 1 juni was hij nog actief op WhatsApp. Sindsdien is er geen spoor meer van hem. De Belgische ambassade in Canberra staat in nauw contact met de lokale politie van Byron Bay.