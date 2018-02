Dit zijn belangrijkste doodsoorzaken

Hart- en vaatziektes zijn wereldwijd de grootste doodsoorzaak. Dat blijkt uit ‘Our World in Data’, een onlinepublicatie van de universiteit van Oxford. Zogenaamde cardiovasculaire ziektes waren in 2016 goed voor een derde van de overlijdens over de hele wereld. Opvallend: helemaal onderaan het lijstje van doodsoorzaken staan terrorisme en natuurrampen, met respectievelijk 0,06 en 0,01 procent.

Ruim 70 procent van alle overlijdens worden veroorzaakt door wat we niet-overdraagbare ziektes noemen. Daaronder vallen onder meer hart- en vaatziektes, longziektes, kanker en diabetes. Hoewel doodsoorzaken zeer hard kunnen verschillen van land tot land, zijn niet-overdraagbare ziektes zowel in ‘rijke’ als in armere landen belangrijke doodsoorzaken.

Overlijdensaantallen die te wijten zijn aan ziekte en gezondheidsproblemen veranderen zeer traag. Een compleet ander beeld bij natuurrampen en terrorisme. De doden die door die twee zaken vallen, kunnen van jaar tot jaar heel veel verschillen. Toch vielen er in 2016 in verhouding heel weinig doden door terrorisme en natuurrampen.

De volledige lijst van doodsoorzaken wereldwijd zie je hieronder: