Dit weten we over verdachte Toronto

Een bestelwagen reed gisteren in op voetgangers in Toronto, en daarbij vielen tien doden. Een halfuur na de feiten werd een verdachte opgepakt die in datzelfde busje zat. Het gaat om de 25-jarige Alek Minassian uit Richmond Hill. Dit weten we over hem.

Omstreeks 13.30 uur reed Minassian op de hoek van Finch Street en Yonge Street het voetpad en over een afstand van ongeveer 1,5 kilometer rijdt hij Yonge Street zuidwaarts af. Op dat traject maait hij voetgangers omver. Balans: tien doden en vijftien gewonden.

"Dood mij"

Vlakbij het kruispunt van Yonge Street en Sheppard Avenue wordt de bestelwagen gestopt. De politie sluit Minassian in en vraagt hem op de grond te gaan liggen. Op beelden is te zien hoe Minassian dat weigert en aan de politie zegt dat hij een wapen heeft.

Wanneer de agenten ermee dreigen om hem neer te schieten, roept hij dat ze hem moeten doden en hem in het hoofd moeten schieten. De agenten blijven zeer kalm en slagen erin hem zonder schot te overmeesteren. Het zogezegde 'wapen' dat Minassian vasthad, bleek zijn gsm te zijn.

Psychische problemen

De politie gaat niet uit van een terroristisch motief, maar vreest dat Minassian psychische problemen had. De 25-jarige student ging naar school in Toronto en leerde er apps te ontwikkelen. Een jongen die met hem op de middelbare school zat, vertelde aan CBC News dat Minassian niet veel vrienden had, en vaak alleen zat.

Foto: LinkedIn Alek Minassian