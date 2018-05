Dit weten we over schutter Texas

De dader van de schietpartij in Texas is een 17-jarige leerling van de school die zelfmoord wou plegen, maar daar de moed niet voor had. Dat zegt de gouverneur van Texas. “Hij heeft er dus voor gekozen om heel veel mensen mee te nemen in zijn wanhoopsdaad”, zegt correspondente voor VTM NIEUWS Greet De Keyser. Bij de schietpartij vielen gisteravond tien doden.

“Buiten het schieten had de jongen grotere plannen”, vertelt De Keyser. “Er werden een aantal staafbommen gevonden en snelkookpannen met explosieven in, in de school, maar ook in de buurt van de school.”

Wanhoopsdaad

Intussen is ook duidelijk wat het motief was van de jongen. Op zijn sociale media en op zijn website lazen speurders dat hij zelfmoord wilde plegen, maar daar de moed niet voor had. “Hij heeft er dus voor gekozen om heel veel mensen mee te nemen in zijn wanhoopsdaad.” De schutter werd kort na de feiten gearresteerd.

In zijn politieverklaring zei hij dat het zijn bedoeling was om meerdere mensen dood te schieten. Hij gaf ook toe dat hij leerlingen die hij graag had, liet leven “zodat ze zijn verhaal konden vertellen”.

Tweede verdachte

Er werd ook nog een tweede verdachte opgepakt. Het is voorlopig nog niet duidelijk of en welke rol hij speelde bij de schietpartij. De politie zoekt ook nog een derde persoon die mogelijk betrokken was.

Tien doden

Bij de schietpartij in de Santa Fe ISD High School vielen gisteravond tien doden: negen leerlingen en één leerkracht. Tien anderen raakten gewond, over hun toestand is weinig bekend, maar ze zouden allemaal buiten levensgevaar zijn.

Met vragen over zelfdoding kan u terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.

