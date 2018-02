Dit weten we over schutter Florida

Het was vermoedelijk een ex-leerling van een middelbare school in Parkland, in het zuiden van Florida, die er gisteren zeventien mensen doodde. Het gaat om de 19-jarige Nikolas Cruz. De andere leerlingen van de school zeggen nu dat ze dit hadden zien aankomen. Ook op sociale media verspreidde de jongeman foto’s van wapens. Hij werd eerder al weggestuurd van de school wegens bedreigingen naar andere leerlingen. Wat weten we allemaal over de jongeman?

De verdachte die gisteren gearresteerd werd na de schietpartij in de school heet Nikolas Cruz en is negentien jaar. Het is een ex-leerling van de school in Parkland die weggestuurd werd omwille van “disciplinaire redenen”, zegt de sheriff Scott Israel.

"Iedereen had dit voorspeld"

Een student zegt aan de lokale nieuwszender News4JAX dat iedereen dit voorspeld had. “Eerlijk gezegd was iedereen er zeker van dat hij het was. Iedereen grapte er vroeger over dat hij wel eens de school zou kunnen beschieten. Nu wordt duidelijk dat iedereen het voorspeld had. Hij kent de plattegrond van de school, hij wist waar iedereen nu zou zitten, hij was voorbereid”, aldus de student.

Een andere student zegt aan Reuters dat Cruz “gek was van geweren” en dat hij, voor hij van school gestuurd werd, geregeld het brandalarm liet afgaan. “Hij was een zonderling, hij had niet veel vrienden”, zegt de student.

Ook de wiskundeleerkracht Jim Gard zegt dat Cruz een reputatie had van slecht gedrag. “Vorig jaar hadden we veel problemen met hem omdat hij andere leerlingen bedreigde en ik denk dat dat de reden is waarom hij van school gestuurd werd”, zegt hij aan de Miami Herald. De school heeft volgens hem ook een e-mail gestuurd naar alle leerkrachten om hen te waarschuwen voor de bedreigingen van Cruz.

Wapens op sociale media

De politie onderzoekt nu de “digitale voetafdruk” van de verdachte. Wat ze tot nu toe gevonden hebben is “heel erg verontrustend”, zegt de sheriff.

Een student vertelt aan ABC News dat Cruz verontrustende foto’s postte van wapens op sociale media. “Het is ziekelijk. Alles wat hij post gaat over wapens”, zegt de student.

Cruz had twee Instagramaccounts waarop foto’s te zien waren van wapens en messen. Op een foto was een doos met munitie te zien en op een andere foto een aantal wapens op een bed. Op een andere foto is dan weer een gemaskerde man te zien die grote messen richt naar de camera. De accounts zijn ondertussen verwijderd.

Geen aanwijzingen

Ondanks de vele waarschuwingen over het gedrag van Cruz, was er geen aanwijzing dat hij een bloedbad zou aanrichten, zegt de politie. “We hadden geen waarschuwingen, er waren geen telefoontjes of bedreigingen”, zegt Robert Runcie, de opzichter van de school aan verschillende lokale media.

Gisteren rond 15.00 uur lokale tijd drong de jongeman de middelbare school binnen in Parkland, in het zuiden van Florida. Hij liet het brandalarm afgaan en doodde daarna twaalf leerlingen in het gebouw. Twee anderen schoot hij buiten neer en één in een straat verderop. Twee andere leerlingen overleden op weg naar het ziekenhuis. Cruz kon levend gearresteerd worden en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is de zwaarste schietpartij sinds de schietpartij in de basisschool Sandy Hook vijf jaar geleden.