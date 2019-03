Dit weten we over mogelijke dader Utrecht

De politie van Utrecht heeft een signalement verspreid van een man die verdacht wordt van de schietpartij op een tram in de stad vanmorgen. Het gaat om de voortvluchtige 37-jarige Gökmen Tanis, een man die geboren is in Turkije. De man heeft een behoorlijk strafblad.

Een journalist van de Nederlandse krant Algemeen Dagblad (AD) kwam te weten dat hij in 2013 ook al betrokken was bij een schietpartij in de wijk Kanaleneiland, waar vanmorgen het vuur werd geopend op de tram. “Hij beschoot toen mensen die bij een flatgebouw liepen”, zegt Yelle Tieleman op Twitter. Hij werd toen verdacht van poging doodslag. “Het aantal misdrijven waarvoor de verdachte zich bij de rechter heeft moeten melden is fors. Verkrachting, diefstal, openlijk geweld. Bekenden van hem beschrijven hem als knettergek.”

Op 4 maart van dit jaar moest hij zich nog voor de rechter in Utrecht verantwoorden in verband met een verkrachtingszaak. Hij zou zijn slachtoffer meermalen hebben verkracht. Ook zou hij hebben gedreigd haar huis in de brand te steken en zou hij haar in haar gezicht hebben geslagen.

De afgelopen jaren werd hij verdacht van een poging inbraak in een vrachtwagen, zou hij een winkeldiefstal hebben gepleegd, beledigde en bedreigde hij een een agent door hem in het gezicht te spugen en zou hij onder invloed een auto hebben bestuurd.

3 doden en 5 gewonden

Volgens de burgemeester van Utrecht zouden bij het schietincident van vanmorgen 3 doden en 9 gewonden gevallen zijn. De politie is bezig met een klopjacht naar de dader(s). De politie corrigeerde namiddag het aantal gewonden: het zouden er 5 zijn en geen 9.

De speurders roepen op om de man niet zelf te benaderen, maar meteen de opsporingstiplijn te bellen als iemand hem ziet. Er wordt rekening gehouden met een terroristisch motief.