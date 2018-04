Dit weten we over dader Münster

De dader van de aanslag met een bestelwagen in Münster, zou een psyschish labiele Duitser geweest zijn. Dat meldt het Duitse persagentschap dpa. Het zou niet gaan om een terreuraanslag.

De woning van de dader zou momenteel doorzocht worden, al is daar geen officiële bevestiging van. Na de aanslag heeft de bestuurder van de bestelwagen zichzelf doodgeschoten. Volgens NDR, WDR en Süddeutsche Zeitung zou de dader geboren zijn in 1969 en een Duitser zonder migratieachtergrond zijn. Hij kampte in het verleden met psychisme problemen.

Het blijft voorlopig wel onduidelijk of de man alleen handelde. Volgens getuigen zouden er twee mededaders uit de bestelwagen gesprongen zijn. Een politiewoordvoerder benadrukt dat die informatie niet zeker is en nog wordt onderzocht.