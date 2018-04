Dit weten we nu over Münster

In de Duitse stad Münster is een minibus ingereden op een terras van een café. De politie spreekt van verschillende doden en gewonden. Volgens Duitse media gaat het om vier doden, onder wie de dader en twintig gewonden. De dader heeft zichzelf van het leven beroofd.

De autoriteiten vermoeden dat het om een terroristische aanslag gaat. Onder de twintig gewonden zouden er zes ernstig aan toe zijn. Momenteel vindt er een huiszoeking plaats in de woning van de dader. Het zou om een 48-jarige Duitser gaan met psychische problemen. De politie onderzoekt of de man springstof in zijn woning heeft. Dat meldt Süddeutsche Zeitung.

De politie houdt rekening met meerdere daders die mogelijk uit de minibus zijn gevlucht.