Dit weten we nu over aanslag Toronto

In de Canadese stad Toronto is een bestelwagen ingereden op voetgangers, en daarbij zijn tien en vijftien gewonden gevallen. De bestuurder sloeg op de vlucht, maar werd nog iets later opgepakt. Volgens het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen landgenoten onder de slachtoffers.

De aanval vond plaats omstreeks 13.30 uur plaatselijke tijd (19.30 onze tijd). Op Yonge Street in het centrum van Toronto reed een witte bestelwagen aan hoge snelheid over het voetpad gedurende 1,5 kilometer en maakte daarbij tien dodelijke slachtoffers.

Kwaad opzet

De politie van Toronto gaat uit van kwaad opzet. Dat zei commissaris Mark Saunders op een persconferentie na het incident. De vermoedelijke bestuurder van de bestelwagen werd een half uur na de feiten opgepakt.

After speaking with top security officials - based on information to date - there appears to be NO National Security connection to the horrible event in Toronto today. — Ralph Goodale (@RalphGoodale) April 24, 2018

Het gaat om de 25-jarige Alek Minassian uit Richmond Hill in de staat Ontario. Bij zijn arrestatie riep hij dat hij een wapen in zijn zak had en vroeg de politieagenten om hem in het hoofd te schieten. De agenten konden hem echter zonder schoten te lossen arresteren. Het 'wapen' waarover hij sprak, bleek een gsm te zijn.

Volgens de Canadese minister van Openbare Veiligheid Ralph Goodale was er geen gevaar voor de nationale veiligheid, en dus wordt het terreurniveau ook niet verhoogd. In het totaal werden na het incident tien slachtoffers nog afgevoerd naar het ziekenhuis, twee van hen overleden daar.

Trudeau

De Canadese premier Justin Trudeau drukte al snel zijn steun uit voor de slachtoffers. "Onze gedachten gaan uit naar de mensen die ongewild betrokken zijn bij dit incident", zei hij in het parlement. "We zullen de Canadese bevolking in de komende uren op de hoogte houden over wat er is gebeurd".

G7

Het incident vond plaats op het ogenblik dat Toronto gaststad is voor een vergadering van de ministers van Openbare Veiligheid van de G7, nadat er eerder dit weekend ook al de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de zeven grootste industrielanden (VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Canada) had plaatsgevonden.