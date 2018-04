Dit vindt Brigitte Macron van Melania

Brigitte Macron vindt Melania Trump een leuke vrouw, “maar ze wordt enorm ingeperkt door haar rol als first lady”. Dat zei de Franse première dame in een interview met Le Monde na het driedaagse Franse staatsbezoek in de VS. “Ze kan niets doen in Washington, ze mag zelfs geen raam openen in het Witte Huis.”

Emmanuel en Brigitte Macron waren afgelopen week in de VS voor een staatsbezoek. Macron en Trump konden het duidelijk goed met elkaar vinden, maar ook tussen de 65-jarige Brigitte en de 48-jarige Melania leek het te klikken. “Ze is erg grappig, we hebben veel gelachen, want we hebben hetzelfde soort humor”, zei Macron over de ontmoeting.

Volgens Amerikaanse media is Melania erg ongelukkig in haar rol als first lady, maar die geruchten kloppen volgens Brigitte Macron niet. “Melania is een sterke persoonlijkheid, ze doet haar best om veel op de achtergrond te blijven. Ze lacht graag en veel, maar laat dat minder vaak zien dan ik. Ze wordt wel een pak meer ingeperkt dan ik, ik kan er iedere dag op uit gaan in Parijs. Maar Melania mag zelfs geen raam openen in het Witte Huis.”