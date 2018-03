Dit is uitnodiging voor trouw Harry en Meghan

Kensington Palace heeft foto’s verspreid van de uitnodigingen voor het huwelijk tussen de Britse prins Harry en zijn Amerikaanse verloofde Meghan Markle. Ongeveer zeshonderd mensen kregen de uitnodiging voor de ceremonie in de St. George’s Chapel in de bus, een koninklijke kapel binnen Windsor Castle.

De Britse prins Harry (33) en Meghan Markle (36) stappen op zaterdag 19 mei in het huwelijksbootje. Zeshonderd mensen kregen een uitnodiging voor de huwelijksceremonie in de bus en zijn ook welkom op de receptie in de namiddag, die door de Britse koningin gehouden zal worden. Tweehonderd gasten mogen het avondfeest bijwonen.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 maart 2018

Zwart en goud

De uitnodigingen werden gemaakt door Barnard&Westwood, die sinds 1985 de koninklijke uitnodigingen verzorgt. “De uitnodigingen zijn geprint in zwart en goud, met Amerikaanse inkt op een Engelse kaart. Ze werden gepolijst om ze te doen glanzen en hebben een gouden rand”, schrijft Kensington Palace op Twitter. Ze deelden er meteen ook een video van hoe de uitnodigingen gemaakt werden.