Dit tijgerwelpje werd via de post verstuurd

In Mexico heeft iemand geprobeerd om een tijgerwelpje met de post te versturen. Het diertje was verdoofd en in een plastic container gestopt. De tijger moest op die manier een reis maken van 350 kilometer.

De tijger moest vervoerd worden van de staat Jalisco naar de staat Queretaro. De lange reis leidde ertoe dat het welpje uitgedroogd was, maar het stelt het verder goed. Een opvangcentrum zorgt nu voor het dier.

Opvallend is dat de papieren van het dier perfect in orde waren. De politie kon het welpje toch in beslag nemen omdat de vervoersmethode als dierenmishandeling beschouwd wordt. Er loopt nu een onderzoek naar wie het dier verstuurd heeft.

Foto: Policía Federal de México